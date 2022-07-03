В Совфеде назвали гибель жителей Белгорода прямым актом агрессии со стороны Украины

Ночной обстрел Белгорода украинскими силовиками – это прямой акт агрессии со стороны киевского режима, который требует самого жесткого, в том числе военного ответа.

Об этом заявил председатель конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас. По его мнению, гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры – есть не что иное, как акт агрессии, передаёт РИА Новости.

«Всё это требует самого жёсткого, в том числе сокрушительного военного ответа. Если этого не будет, то удары по территории РФ и гибель россиян продолжатся», – убеждён сенатор.

Он также подчеркнул, что нашу страну провоцируют и при любом поводе будут говорить о «жёсткости и даже жестокости Москвы». Но, как считает Клишас, опаснее, если Запад станет трактовать отсутствие жёсткости при защите своих территории и граждан как слабость со стороны России.

С ним солидарен его коллега по верхней палате российского парламента Константин Долгов. Он тоже не сомневается, что Украина обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян.

«За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – пообещал сенатор.

Как ранее писал «Эксперт», губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате ночного обстрела Белгорода со стороны Украины погибли трое мирных граждан, ещё четверо получили ранения.

«Мужчина и ребенок 10 лет доставлены в больницу, мужчина в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте», – отмечал чиновник.

Позже стало известно, что погибших пятеро – ещё два тела были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского

Также, по словам губернатора, пять частных домов разрушены полностью. Ещё 34 частных и 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова были повреждены. Местные власти проводят подомовой обход и зафиксируют все повреждения. Гладков пообещал полностью восстановить все пострадавшие дома.