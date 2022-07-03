Взрывы в Белгороде: есть погибшие, десятки домов повреждены

После серии громких взрывов, которые прогремели минувшей ночью в Белгороде, есть погибшие и раненые.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас известно о трёх погибших. Пострадавших четверо.

«Мужчина и ребенок 10 лет доставлены в больницу, мужчина в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте», – рассказал он.

Также он сообщил, что пять частных домов разрушены полностью. Еще 34 частных и 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова были повреждены.

Сегодня местные власти проведут подомовой обход и зафиксируют все повреждения. Губернатор пообещал полностью восстановить пострадавшие дома.

Между тем, житель дома № 23 по улице Маяковского в Белгороде, который пострадал от обстрела со стороны Украины, рассказал о семье погибших, живших по соседству. Он утверждает, что это семья, приехавшая их Харькова.

«Это мужчина, его тёща и сестра – они приехали в Белгород, что пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель где они находились, разворотило», – пояснил мужчина.

Причины произошедшего выясняются, предположительно сработали системы ПВО.

