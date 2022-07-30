Экономист предупредила о подорожании ряда продуктов к осени

Сезонное снижение потребительских цен на продовольствие, наблюдаемое в настоящий момент, вызвано в основном уменьшением стоимости плодоовощной продукции. Однако в начале осени цены будут падать только на отечественные овощи и фрукты, основной урожай которых собирают в августе и сентябре, продукты же, в себестоимости которых велика доля импортной составляющей, подорожают. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

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«Динамика цен на ряд отечественных продовольственных товаров связана с изменением затрат на содержание и ремонт импортного оборудования, упаковку, импортные ингредиенты. Например, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — считает Долгова.

Так как практически все продовольственные товары сейчас имеют упаковку, то рост цен на пластик, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять и на динамику потребительских цен. Кроме того, по словам специалиста, могут подорожать импортные продовольственные товары (кофе и фрукты), зависящие от погодных условий, затрат на логистику, транспортировку и действующих ограничений. Она привела в пример статистику мировых цен на кофе сорта «арабика», которые в июне увеличились на 5,1% по сравнению с маем. Росту потребительских цен на чай и кофе, по словам Долговой, косвенно способствуют и нулевые ввозные пошлины на готовый чай и обжаренные кофейные зерна (действуют до конца сентября).

