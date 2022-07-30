Экспорт турецких товаров в Россию резко вырос в июне

В июне экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 52% по сравнению с маем и на 46% за год. Июньский объем — $791,4 млн — рекордный показатель за месяц как минимум с начала 2010 года, сообщает РБК со ссылкой на данные торговой Турецкого института статистики. Заметнее всего выросли поставки турецких фруктов и орехов, а также машин, оборудования и комплектующих.

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Если в прошлом году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров в Россию, то по итогам текущего года, после резкого сокращения поставок из недружественных стран, она может выйти на четвертое-пятое место, уступив только Китаю (экспорт в РФ в июне составил $5 млрд), Белоруссии ($1,65 млрд в мае), Германии ($1,1 млрд в мае) и, возможно, Казахстану ($572 млн в мае).

По данным торговой базы ООН (Comtrade), в июне из Турции в Россию завезли фруктов и орехов на $168 млн (+48% к июню 2021 года), абрикосов, черешни и персиков — на $136 млн (+26%). Увеличился также экспорт оборудования и механических устройств с $73 млн в мае до $102 млн в июне, электрических машин и оборудования — с $28 млн в мае до $32 млн в июне, наземного транспорта и его компонентов — с $25 млн до $34 млн, пластмасс и изделий из них — с $34 млн до $48 млн.

