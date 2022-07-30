«Газпром» назвал виновного в сокращении поставок газа в Европу

«Газпром» опубликовал часть служебной переписки о состоянии двигателей на компрессорной станции (КС) «Портовая». Из документов следует, что в ходе проверок, в том числе Ростехнадзором, был выявлен ряд неисправностей, таких как отказы датчиков температуры подшипника, утечки масла, выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабелей и повреждение лопаток компрессора. Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов подчеркнул, что компания Siemens не выполняет свои контрактные обязательства по обслуживанию КС «Портовая» и призвал ее в кратчайшие сроки решить проблемы для нормализации ситуации с поставками газа на европейский рынок. Комментарий Маркелова и документы «Газпрома» опубликованы в Telegram-канале компании.

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Зампред правления ПАО «Газпром» сообщил, что на КС «Портовая» в рабочем состоянии сейчас находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов и горячий резерв такой же мощности. В декабре 2021 года двигатель с номером 073 был доставлен для ремонта на завод в Канаду, но до сих пор в Россию не вернулся. С апреля готов к оправке еще один двигатель с номером 072. Помимо этого, еще в июне и в июле выработали межремонтный ресурс (25 тыс. часов), двигатели с номерами 074 и 121. Есть еще неисправные двигатели 075, 076 и 120, в мае-июне по ним было зафиксировано 11 аварийных отказов и сейчас они находятся в состоянии вынужденного простоя. Их сервисное обслуживание должно происходить непосредственно с участием специалистов Siemens.

«Мы неоднократно обращались в российское представительство компании "Сименс". Отправили 10 писем. Компанией "Сименс" устранено не более четверти выявленных неисправностей», — заявил Маркелов.

При этом он подчеркнул, что у специалистов Siemens нет никаких ограничений доступа на КС «Портовая» для выполнения сервисных работ.

«Вынуждены констатировать, что европейские партнеры обвиняют "Газпром" в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, подчеркиваю, контрактных обязательств по обслуживанию КС "Портовая". Призываем их в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», — подчеркнул Маркелов.