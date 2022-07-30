«Газпром» прекратил поставлять газ в Латвию

30 июля ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Как сообщается в Telegram-канале компании, это произошло в связи с нарушением условий отбора газа. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Статья по теме: Латвия сдалась «Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении «Газпрома». Накануне руководитель оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gāze Айгарс Калвитис сообщил, что компания продолжила закупать российский газ, но не у «Газпрома», а через посредника, и не за рубли, а за евро.

