Минобороны сообщило о больших потерях в рядах националистов

28 июля прямым попаданием с воздуха российские военные разгромили железнодорожный эшелон, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. В результате высокочного удара было уничтожено более 140 националистов, порядка 250 получили ранения, а вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя. Кроме того, ракетами «Искандер» был нанесен удар по пункту временный дислокации нацформирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области. Уничтожено было более 30 нацистов и 10 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Кроме того, 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град". В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что за прошедшие сутки российские военные поразили восемь пунктов управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня и две баллистические ракеты «Точка-У» .

В районе Кривого Рога росийские истребители сбили украинский самолет МиГ-29. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37, уточнил представитель Минобороны.

Также, по его словам, в рамках контрбатарейной борьбы за сутки были ликвидированы две американские гаубицы М777, батарея РСЗО «Ураган», две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт-Б», шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три взвода орудий Д-20 и четыре Д-30.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

