Миронов рассказал о проекте по ежегодной выплате тринадцатой пенсии

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий ежегодную выплату тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру к новогодним праздникам. Лидер партии Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что он может быть принят уже в осеннюю сессию.

Статья по теме: Пенсии будет платить новый фонд

«Наш законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии каждому российскому пенсионеру, то есть тринадцатой пенсии. Выплачивать ее предлагаем раз в год, и делать это нужно в декабре, к новогодним праздникам… Рассчитываем, что инициатива о выплате тринадцатой пенсии будет принята в осеннюю сессию Госдумы с тем, чтобы уже к этому Новому году российские пенсионеры смогли получить эту помощь», — заявил Миронов.

Соответствующие поправки планируется внести в закон «О страховых пенсиях». По оценкам инициаторов законопроекта, на выплату 13-й пенсии может потребоваться 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

