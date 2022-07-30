На портале поставщиков Москвы заключили бизнес-сделок на 4,2 млрд рублей – Ефимов

Число закупок, совершенных на портале поставщиков Москвы, с июня 2019 года достигло 9,6 тысяч. Общий потенциальный объем контрактов оценивается в 4,2 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число B2B-сделок на Портале поставщиков постоянно растет. Если в неполном 2019 году на площадке было размещено 356 таких закупок, то в 2020-м – уже 3,4 тысячи, а в 2021-м – 3,6 тысячи. Только за первые шесть месяцев этого года коммерческие организации опубликовали 2,2 тысячи закупок. Общий потенциальный объем всех этих сделок превышает 4,2 миллиарда рублей. При этом доля Москвы в опубликованных за три года закупках составляет 36%, остальное приходится на регионы», – рассказал вице-мэр.

Госзаказчики из 39 регионов страны уже используют портал в качестве площадки для поиска партнеров и приобретения товаров. Более 90% всех предпринимателей на ресурсе – представители малого и среднего бизнеса. Число зарегистрированных заказчиков почти достигло 53 тысяч, а число поставщиков приближается к 270 тысячам, отметил руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В закупках формата B2B Портал выступает в качестве витрины, на которую поступают заявки от организаций со всей страны. Учетная запись на ресурсе позволяет предпринимателям участвовать в закупках на разных торговых площадках без дополнительной регистрации», – добавил Щербаков.

Самым востребованным товаром, закупаемым на портале, являются компьютеры и комплектующие. Также заказывают услуги грузовых автоперевозок и ремонта оборудования, отметили в городской мэрии.

Портал поставщиков в 2022 году запустил новый раздел платформы – Площадку товарной кооперации регионов. Она помогает приобретать импортозамещающую продукцию и находить партнеров, поставщиков комплектующих и сырья.