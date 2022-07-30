Опубликованы списки погибших и раненых военнопленных в Еленовке

В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями были доставлены 73 военнопленных. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, подчеркнул представитель Минобороны.

Списки погибших и раненых с указанием фамилий, имен, отчеств и полной даты рождения опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — указал Конашенков.

Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего националисты «Азова». Здание было практически полностью уничтожено, а на месте найдены обломки снаряда американской РСЗО HIMARS, уточняет РИА Новости.

