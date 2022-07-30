Вызов не к месту и времени: почему визит Пелоси на Тайвань может привести к войне

«Стратегическая неопределенность переросла в стратегическую неразбериху». Именно так западные эксперты объясняют ту ситуацию, которая по вине Соединенных Штатов сложилась в Тайваньском заливе. Речь идет о восточноазиатском турне спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в ходе которого она собирается совершить визит на остров – визите, который вполне может перерасти в полноценную американо-китайскую войну.

Изначально американские политики планировали этот визит как своего рода дипломатический ответ на усиление за последний год позиций КНР в Тихом океане (соглашение о безопасности с Соломоновыми островами, рост военной мощи НОАК – и, наконец, выводы, которые Китай мог сделать в отношении Тайваня на фоне российской военной спецоперации на Украине). И ответ весьма значительный. Да, за последние месяцы Тайвань посетило достаточно много высокопоставленных американских представителей. В феврале на остров слетали бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен вместе с бывшим заместителем советника по национальной безопасности и заместителем министра обороны Меган О'Салливан и Мишель Флурной. В марте – бывший госсекретарь Майк Помпео. В июле – бывший министр обороны Майк Эспер.

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Однако все они имеют приставку «бывший». Нэнси Пелоси же не просто действующий спикер Палаты представителей, но и, согласно табели о рангах, третье лицо в Соединенных Штатах (после президента и вице-президента). Поэтому ее визит (первый визит спикера Конгресса на Тайвань за 25 лет) мог бы продемонстрировать решительную поддержку Америкой де-факто независимости острова. И заодно продемонстрировать Пекину пределы китайских возможностей.

Вместо этого китайцы отреагировали крайне жестко – вплоть до демонстрации готовности начать войну из-за визита Пелози. «Те, кто играет с огнем, погибнут от него. Надеюсь на то, что США это четко видят», - заявил председатель Си. А представители Минобороны КНР предупредили, что не будут сидеть сложа руки и воспрепятствуют любому внешнему вмешательству.

И дело тут не в том, что Пекин рассматривает визит Пелози как демонстрационный вызов – таких вызовов в последнее время было немало. А в том, что это вызов по самому больному вопросу (каковым является Тайвань), а также в самый неподходящий момент.

Осенью в КНР пройдет партийный съезд, который должен будет принять беспрецедентное для последних десятилетий решение – отказаться от введенного Дэн Сяопином принципа «лидер правит не больше двух сроков» и переизбрать действующего руководителя Китая товарища Си на третий. Неудивительно, что внутри партии существует достаточно серьезная оппозиция этому решению – поэтому Си Цзиньпин делает все для того, чтобы подойти к съезду в ореоле победителя. Проводит с блеском олимпийские игры, отказывается снимать карантин на въезд в страну (дабы не получить новый всплеск коронавируса от туристов). И если он сейчас уступит по тайваньскому вопросу – то есть позволит Нэнси Пелоси безнаказанно прилететь на остров – то будет выглядеть слабым политиком как для своих граждан, так и для партийных бонз. А слабость Си Цзиньпин показать не может, ведь на кону вопрос его власти. Власти, ради которой китайский лидер вполне может решиться на какой-либо военный шаг в ответ на визит Пелоси.

На Тайване это прекрасно понимают, поэтому стараются не обострять. В правительстве острова заявили, что «очень благодарны спикеру Пелоси за ее решительную поддержку и доброту по отношению к Тайваню на протяжении многих лет» и рады визиту иностранных гостей. Но при этом сам визит прямо не поддержали. Эксперты объясняют это нежеланием Тайбэя быть обвиненным в эскалации – причем обвиненным не только Китаем, но и региональными странами (Японией, Южной Кореей и т.п.), тоже не заинтересованным в войне. То есть Тайвань как бы пытается донести, что он к организации визита отношения не имеет.

Все, к чему она прикасается…

В Вашингтоне тоже понимают всю опасность ситуации. Пентагон выступает против визита, и даже президент Джо Байден говорит о нем как о «несвоевременным». Казалось бы, в этой ситуации госпожа Пелоси могла бы отменить его или перенести (как она уже один раз переносила после того, как заболела коронавирусом). Однако проблема в том, что такая отмена или даже перенос чревата серьезными внутриполитическими последствиями для демократов, у которых на носу тоже выборы. И не менее важные, чем у товарища Си.

В конце осени состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и демократам крайне важно их выиграть. Ведь если победу одержат республиканцы, то они не просто обретут контроль над законодательной ветвью власти, но и заблокируют целый ряд проектов демократов (выделения на зеленую энергетику, инфраструктурные проекты и т.п.). Времена, когда обе партии эффективно сотрудничали, давно прошли – теперь между ними самый настоящий антагонизм. А значит президент Джозеф Байден превратится в «хромую утку» за два года до истечения срока своего президентства. Вкупе же с контролем консерваторов над Верховным судом (который уже отменил безусловную обязанность штатов разрешать аборты), победа республиканцев может поставить под угрозу и навязанную Америке система либеральных ценностей.

И чтобы эта победа не состоялась, администрация Байдена должна демонстрировать силу – не только в российском вопросе (почему, собственно, Белый дом и продолжает спонсировать Киев), но и в китайском. Да, республиканцы уже критикуют Пелоси за то, что она бездумно влезла в тайваньскую историю. «Китайская проблема – это последнее, в чем ей следует участвовать. Она сделает только хуже. Все, к чему она прикасается, превращается в хаос, разрушение и дерьмо», - заявил бывший президент Дональд Трамп. Однако в случае, если спикер Палаты представителей откажется от визита, критика будет на порядок серьезнее. В американском истеблишменте существует консенсус о том, что китайцев нужно сдерживать – и, соответственно, республиканцы с демократами обвиняют друг друга в «мягкости» по отношению к Пекину. А значит если сейчас Нэнси Пелоси откажется лететь на Тайвань, то республиканцы обвинят оппонентов уже не в мягкости, а в капитуляции. И учитывая, что на сегодняшний день у Нэнси Пелоси антирейтинг почти в 25% (32% американцев одобряют ее деятельность, 56,8% не одобряют), прикрыться ей особо будет нечем.

В результате США оказались в крайне неприятной вилке. Они не могут отказаться от визита по внутриполитическим причинам, но в то же время понимают крайнюю рискованность его совершения с внешнеполитической (ведь некоторые в КНР уже призывают сбивать самолет с Пелоси – третьим, еще раз, лицом в американской иерархии). Поэтому Вашингтон пытается найти какой-то компромиссный с Пекином вариант выхода из ситуации. Так, представитель Белого дома Джон Кирби уверяет, что для эскалации нет причин, поскольку «в американской политике по отношению к принципу ”Единого Китая” не произошло никаких изменений» - то есть США официально заявляют, что визит Пелоси не является каким-то шагом к признанию суверенитета Тайваня. Сам Байден лично побеседовал о ситуации по видеосвязи с Си Цзиньпином (и, судя по всему, компромисса все-таки не нашел).

Однако не исключено, что какой-то вариант все равно будет найден. Один из таких озвучил бывший главред китайской The Global Times Ху Сицзинь. «Я предлагаю китайским властям и военным организовать сопровождение самолета Пелоси китайским военным самолетом, который вместе с ней зайдет в воздушное пространство острова. Таким образом, это будет первое за все время пересечение границ острова самолетом КНР – и значение данного события перекроет визит Пелоси», - считает журналист.

В результате и США, и Китай останутся в плюсе или, по крайней мере, при своих. Проиграет лишь Тайвань – но кому интересна его позиция, когда великие державы должны выходить из стратегической неразберихи?

