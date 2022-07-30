Стал известен возможный автор идеи о продаже газа за рубли

Идея о переводе газовых расчетов с недружественными странами на рубли принадлежит помощнику президента России и экс-министру экономического развития Максиму Орешкину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных должностных лиц.

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«Максим Орешкин придумал фирменный гамбит, чтобы попытаться прорвать экономическую осаду», — говорится в публикации.

По данным агентства, 40-летний Орешкин входит в «неформальную консультативную группу» приближенных к Путину экономистов, имеющих опыт работы с западными финансовыми системами и после 24 февраля разрабатывающих ответные меры на антироссийские санкций. Президент брал его с собой и в недавнюю поездку в Иран, который десятилетиями выдерживает западные санкции. Помимо Орешкина, к группе «экономистов-западников» относят 44-летнего зампреда ЦБ Алексея Заботкина и 39-летнего замминистра финансов Владимира Колычева.

Орешкину также приписывается авторство понятия «настоящий дефолт» в контексте статуса обязательств ЕС и США перед российской экономикой, которое неоднократно озвучивал президент РФ. Сейчас, по данным источников агентства, Орешкин работает над ограничением последствий отключения российских банков от SWIFT и формулирует тезисы по экономической политике для выступлений Путина.

На запрос Bloomberg помощник президента России подтвердил, что считает эффект от схемы «рубли за газ» положительным, отказавшись при этом комментировать свою роль в появлении этого механизма.

