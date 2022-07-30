Типичный симптом ковида назвали признаком начинающейся деменции

Потеря обоняния стала отличительной чертой коронавируса, однако врачи предупреждают, что это также может быть ранним признаком слабоумия. Ученые Чикагского университета в течение 20 лет наблюдали за 500 пациентами старше 70 лет и выяснили, что те, у кого наблюдалось стойкое снижение чувствительности к запахам, вдвое чаще страдали болезнью Альцгеймера, пишет The Daily Mail.

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«У людей с быстро ухудшающимся обонянием со временем могут развиться проблемы с мозгом и даже сама болезнь Альцгеймера, по сравнению с теми, кто просто с возрастом стал несколько хуже чувствовать запахи или сохранил нормальное обоняние», — рассказала исследователь Рэйчел Пачина.

Она пояснила, что резкая потеря чувствительности к запахам связана с повышенным риском уменьшения объема серого вещества в частях мозга, связанных с обонянием и памятью. Уровень риска при этом такой же, как у обладателей гена APOE-e4, провоцирующего развитие болезни Альцгеймера.

Ученые предложили регулярно проверять обоняние у пожилых людей — так же, как слух и зрение, чтобы вовремя выявлять возрастное заболевание.

