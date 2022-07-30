В российских школах с сентября начнут проводить «разговоры о важном»

С 5 сентября в школах начнут проводить классные часы, которые будут посвящены ценностям российского общества, закрепленным в стратегии нацбезопасности. Об этом ТАСС сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

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«С 5 сентября этого года будут введены классные часы. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием "Разговоры о важном" проводить», — рассказал Новиков.

Он уточнил, что «разговоры о важном» войдут в программу воспитания. Проводиться они будут в разных форматах, в зависимости от возраста школьников. Это может быть «дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну», отметил Новиков.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с начала нового учебного года в школах каждый понедельник будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг.

