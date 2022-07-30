В Якутии найден минерал, подходящий для создания сверхъемких аккумуляторов

Ученые из Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского госуниверситета открыли новый минерал в Кестёрском оловорудном месторождении Верхоянского района Якутии. Минерал сергейсмирновит, названный в честь известного советского геолога, крупнейшего специалиста в области минералогии рудных месторождений Сергея Смирнова, может стать основой для создания сверхъемких аккумуляторов, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

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«В Кестёре в конце 1950-х годов был открыт минерал кестёрит, синтетические аналоги которого сегодня широко используются в солнечных батареях. Изучение минералогии Кестёра возобновилось спустя 50 лет. Мы уже описали минералы епифановит и батагаит. Подобно этим двум минералам сергейсмирновит образовывался на заключительной низкотемпературной стадии гидротермальной деятельности», — рассказал профессор кафедры кристаллографии СПбГУ и гендиректор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.

Ученые полагают, что сергейсмирновит имеет хорошую протонную проводимость, благодаря чему его синтетические природоподобные аналоги могут использоваться в качестве основы для создания сверхъемких аккумуляторов.

Минерал уже утвержден Комиссией по новым минералам и номенклатуре Международной минералогической ассоциации, его голотипный образец передан в Минералогический музей СПбГУ.

