Чубайс попал в больницу с синдромом Гийена-Барре

Состояние экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса в ходе лечения улучшилось, сообщил источник ТАСС. Ранее о госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре в одну из европейских клиник сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

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«Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше», — сообщил источник ТАСС.

Ранее Ксения Собчак со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что Чубайсу «стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги».

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — процитировала Собчак личный комментарий Чубайса.

Синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. При данном заболевании пациентов беспокоит симметричная слабость мышц, которая нарастает с ног и распространяется выше, вовлекая мышцы туловища, рук, шеи и иногда лица; у каждого четвертого развивается слабость дыхательных мышц, нарушение глотания и речи.