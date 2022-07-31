Гиперзвуковые ракеты «Циркон» поступят в ВС РФ в ближайшие месяцы

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что Военно-морской флот РФ способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны. В подтверждение этому он анонсировал поставку в ВС РФ уникальных гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». Первым, по словам президента, этим грозным оружием будет оборудован фрегат «Адмирал Горшков».

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«Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные Силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России», — цитирует пресс-служба Путина.

Кроме того, президент пообещал продолжить масштабное строительство кораблей и судов, а также программу морских научных исследований. Большие позитивные перемены, по его словам, произойдут и в приморских регионах.

В этом году в главном параде ВМФ России приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

