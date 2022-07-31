Как выбрать сервис для работы с самозанятыми

Плательщик НПД (налог на профессиональный доход) использует специальный налоговый режим и вправе вести деятельность с ограничениями согласно закону № 422-ФЗ (Федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ “О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”). В ином случае лицо теряет свой статус, а обязанность уплатить за него налог ложится на плечи компании-заказчика.

Вовремя проверять статус, сделать оплату, получить акты и чеки, и мониторить их, чтобы успешно закрыть отчетные документы — работа бухгалтера начинает становиться трудозатратной.

Поэтому если самозанятых исполнителей больше пяти, удобнее работать с ними через специальный сервис.

Сейчас для автоматизации работы с внештатниками появилось множество онлайн-сервисов. Как выбрать самый подходящий из них?

Качественная онлайн-площадка по работе с самозанятыми исполнителями должна обладать такими функциями:

автоматически проверять статус самозанятого и получать уведомления о постановке на учет от самозанятого онлайн;

подписывать договоры, акты через систему электронного документооборота;

в один клик формировать и загружать документы индивидуально каждому исполнителю, подставляя его данные;

делать массовые выплаты реестром по реквизитам или по номеру банковской карты;

иметь интеграцию с 1С;

в онлайн режиме получать чеки от самозанятого и мониторить, чтобы исполнитель не аннулировал их.

Этим критериям на 100% соответствует разработка крупнейшей платформы открытого банкинга в России Apibank — сервис “Мои самозанятые”.

Сервис «Мои самозанятые» автоматизирует работу с многочисленными исполнителями — плательщиками НПД. Даже если их много — ошибок не будет.

Сайт сервиса предлагает решить все задачи по принципу “одного окна”: произвести регистрацию, подписание договоров и актов электронно через Telegram, автоматизированную проверку статуса и лимитов, сбор чеков за минуту и бережное хранение, что позволит избежать изъятия расходов.

В сервисе “Мои самозанятые” компания-заказчик может оформлять выплаты вручную или проводить их централизованно — через реестр. Оплата будет зачислена на счета и карты любых банков РФ. Это удобно, если приходится часто оплачивать работу десяткам исполнителей сразу.

Сервис сам проконтролирует расчеты и позаботится обо всех закрывающих документах: договорах, актах, чеках.

У бухгалтерии в личном кабинете будет круглосуточный доступ к нужным документам, и она сможет вовремя заявить расходы. В системе хранятся все чеки, в т. ч. аннулированные — налоговики не смогут «снять» расходы.

Сервис “Мои самозанятые” обеспечивает максимально безопасную работу с исполнителями:

Является оператором электронной площадки по 422-ФЗ.

Лицензирован ФСБ и ФСТЭК для криптозащиты с целью осуществления электронного документооборота.

Сертифицирован по стандарту PCI DSS для операций с банковскими картами.

Доверьте свои заботы сервису «Мои самозанятые», избавьте бухгалтерию от рутины. Сервис интегрирован с 1С — бухгалтерам работать с нами просто и удобно.