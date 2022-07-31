Космонавт назвал последствия ухода россиян с МКС

Международная космическая станция (МКС) изначально проектировалась таким образом, чтобы функционал был равномерно распределен между сегментами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал летчик-космонавт Андрей Борисенко. По его словам, без российских космонавтов на станции могут возникнуть сложности прежде всего с корректировкой ее орбиты.

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«Функционал станции без российских ученых, насколько я представляю, будет достаточно усечен. По крайней мере, в плане технических возможностей. Некоторые функции может выполнять только американский, а другие — только российский сегмент. Например, подъем орбиты станции. Как правило, это осуществлялось российскими грузовыми кораблями "Прогресс", американские корабли, насколько мне известно, не осуществляли изменение элементов орбиты. Насколько возможно делать это другими способами — вопрос к специалистам», — заявил Борисенко.

Кроме этого, по его словам, на станции проводится ряд совместных экспериментов, в которых участвуют ученые из разных стран. Соответственно, они тоже уже не смогут выполняться в прежнем объеме.

Говоря о перспективах запуска Российской орбитальной служебной станции (РОСС), Борисенко отметил, что она, скорее всего, будет спроектирована под нужды РФ и позволит вести наблюдение за всей территорией страны. В работе на МКС, по его словам, часть российской территории не попадает в зону видимости ученых.

Главным же минусом самостоятельной работы в космосе Борисенко счел сам факт выхода России из «такого долгосрочного, очень сложного, технически объемного проекта». При этом космонавт не исключил, что рано или поздно Россия все же придет к такому же серьезному и крупному техническому проекту международной кооперации.

