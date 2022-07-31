Минобороны сообщило о разгроме нацформирования «Кракен»

За прошедшие сутки высокоточным оружием с воздуха российские военные нанесли удар по харьковскому техникуму, в котором дислоцировалось нацформирование «Кракен». Безвозвратные и санитарные потери националистов составили порядка 350 человек. Кроме того, в результате удара по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен" на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350-ти националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области было ликвидировано около 100 националистов и 25 единиц военной техники.

Также за сутки, по данным Минобороны, были уничтожены 13 пунктов управления, четыре склада боеприпасов, гаубица М777 производства США, пусковая установка РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающая машина. Было подавлено девять взводов РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов орудий Д-30. Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников и перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня, уточнил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

