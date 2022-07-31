Мишустин поменял руководителя Пенсионного фонда

Андрей Кигим освобожден от должности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР). Временно исполнять обязанности главы ведомства будет Сергей Чирков, проработавший в ПФР более 20 лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

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«Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. В Пенсионной фонд он пришел в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР», — уточнили в правительстве.

Кигим возглавлял ПФР с февраля 2021 года, до этого он был председателем Фонда социального страхования РФ.

