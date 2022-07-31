Названы пять самых мистических мест России

Некоторые местности в России имеют дурную славу как среди местных, так и среди туристов, причем последних это нередко привлекает и они специально едут туда, чтобы пощекотать себе нервы. Портал «Москва 24» подготовил топ-5 самых таинственных локации России. Рейтинг возглавил «Молебский треугольник» — не менее загадочный, чем знаменитый Бермудский.

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«На границе Пермского края и Свердловской области есть село Молебка, и территория вокруг него считается "нехорошей". Раньше здесь жили представители народа манси, которые совершали ритуальные жертвоприношения (кстати, фигуры идолов сохранились до сих пор). Местные рассказывают, что здесь постоянно слышны стоны и скрипы. Также, по их словам, в этом районе странная ситуация с течением времени: оно может замедляться или ускоряться само по себе», — говорится в публикации.

Живописнейшее озеро Алтая — Телецкое — местные считают проклятым и не спешат присоединиться к туристам, рвущимся на его берега. По преданиям, на дне озера находится так называемый лес мертвецов. Вода в нем холодная круглый год, поэтому тела утонувших не пропадают и не всплывают. Согласно легенде, там находятся и всадники Чингисхана, у которых не было шансов выплыть в тяжелых доспехах, и останки татаро-монгольской армии.

На третьем месте — озеро Лабынкыр на востоке Якутии. Местные уверены, что в нем обитает «лабынкырский черт» или «якутское лохнесское чудовище». Его описывают как огромного монстра, с расстоянием между глазами в один метр. Оно якобы живет в воде, но иногда выходит на берег, ворует оленей и даже нападает на людей.

Также в список самых таинственных мест вошел всем известный перевал Дятлова. Инструкторы водят туда только подготовленные тургруппы. У многих побывавших там людей впечатления схожие: они говорят о возникновении внезапного и беспричинного чувства тревоги, перебоев в работе компаса, а также практически полном отсутствии там каких-либо животных.

Еще одно неприятное, но притягивающее туристов место — клиника Алленберг в Калининградской области. В ее стенах изначально располагалась психиатрическая клиника, затем — больничный комплекс Восточной Пруссии, а в годы Великой Отечественной войны эсэсовцы здесь, согласно преданиям, ставили эксперименты над пленными и нещадно их пытали. До сих пор в полуразрушенном здании якобы слышны стоны людей, погибших в ужасных муках.

