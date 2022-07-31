Нэнси Пелоси раскрыла подробности визита в Азию

Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. В сообщении, опубликованном на официальном сайте Пелоси, поездка на Тайвань отсутствует.

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«Наша делегация проведет встречи на высоком уровне в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, борьбу с пандемией COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — говорится в сообщении.

В делегацию также входят конгрессмены Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Пелоси планирует посетить Тайвань. По данным газет Financial Times и Politico, она готовилась к поездке на остров еще в апреле, но визит сорвался из-за коронавируса. Сама Пелоси прежде не уточняла, намерена ли она посетить Тайвань во время турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

