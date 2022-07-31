Путин утвердил новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Перед началом основной части Главного военно-морского парада президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении новой Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Церемония подписания документов прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации. Признать утратившей силу Морскую доктрину Российской Федерации, утвержденную Президентом Российской Федерации 17 июня 2015 г. № Пр-1210», — говорится в указе президента.

В мае Юрий Борисов, занимавший пост вице-премьера РФ, сообщал о корректировке Морской доктрины на фоне развертывания тотальной гибридной войны Запада против России. Обновленная доктрина имеет ряд принципиально новых положений, в частности, связанных с мобилизационной готовностью, уточняет ТАСС. Как указывал Борисов, эти меры позволят обеспечить ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, а также функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время. Он подчеркнул, что новая редакция доктрины направлена не на конфронтацию, а на повышение нацбезопасности в сфере морской деятельности и снижение ее зависимости от внешнего влияния и конъюнктуры.

Другой документ, Корабельный устав ВМФ, получил новый статус и перестал «выпадать из правового поля РФ», восстановив свою координирующую роль для службы на кораблях ВМФ.