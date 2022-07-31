Синоптик пообещал москвичам температурный «форсаж»

Несмотря на пересечение климатического экватора, лето не собирается сбавлять обороты и в начале августа включит температурный «форсаж» в столице и во всей центральной части России. Всю предстоящую неделю здесь будет господствовать антициклон, даря жителям региона солнечную, сухую и не по сезону теплую погоду, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Понедельник начнется с +23…+28, во вторник станет на градус еще теплее, в среду +25…+30, а в четверг и пятницу дневная температура достигнет максимума, +26…+31. В ночные часы температура повысится с +9…+14 в начале недели до +13…+18 — в конце. Такой температурный фон на 4-5 градусов выше, чем положено по климатической норме», — уточнил Тишковец.

Лишь к следующим выходным, по его прогнозу, местами пройдут освежающие грозовые дожди, которые собьют на 2-3 градуса показания термометров.

Анализируя два прошедших летних месяца, Тишковец сообщил, что среднемесячная температура воздуха в Москве была на 1,35 градуса выше многолетней нормы, при этом осадков выпало меньше положенного. Грядущий август он спрогнозировал тоже немного теплее нормы и с небольшим (не более 20%) дефицитом осадков. Купальный сезон в этом году, по его словам, продлится до 15-20 августа. Сейчас температура воды в водоемах столичного региона составляет +21…+22.

