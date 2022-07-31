Средняя цена на газ в Европе за месяц выросла почти на 50%

Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже за месяц увеличилась почти на 50% — с $1180 за тысячу кубометров в июне до $1805 в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Статья по теме: «Газпром» назвал виновного в сокращении поставок газа в Европу

Так, фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF (с ближайшей поставкой в августе и сентябре) торговались в июле в диапазоне $1530-2385 за тысячу кубометров, тогда как в этом же месяце прошлого года цены были ниже $500 долларов.

«Рост цен в последние дни июля — впервые с марта — до почти $2400 за тысячу кубометров связан с новостями о необходимости новых ограничений по "Северному потоку" в связи с плановыми ремонтами турбин», — прокомментировал агентству портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Он отметил, что цены в ЕС очень чувствительны к ожиданиям объемов поставок российского газа, поэтому их динамика будет определяться исходя из ситуации с поставками. Он не исключил, что при их резком ограничении цена на голубое топливо в ЕС может быть «сильно выше даже исторических максимумов».

