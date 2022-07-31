В Севастополе отменили мероприятия ко Дню ВМФ из-за атаки ВСУ

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменили в Севастополе из-за того, что штаб Черноморского флота с утра был атакован украинским беспилотником. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, пострадали пять человек.

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«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал Развозжаев.

Он уточнил, что с утра находится на месте происшествия. Там же работают сотрудники ФСБ, выясняя все обстоятельства произошедшего.

«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — указал жителям и гостям города Развозжаев.

