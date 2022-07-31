В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении внеочередного заседания штаба антитеррористической комиссии, на котором было принято решение о введение «желтого» уровня террористической опасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что это означает максимальное усиление мер безопасности.

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«Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — написал Развожаев.

Он призвал горожан и гостей города сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Об отмене уровня террористической опасности пообещал сообщить дополнительно.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что беспилотник с маломощным взрывным устройством, атаковавший штаб Черноморского флота в Севастополе, был запущен с территории города. Сейчас, по ее словам, идут мероприятия по поиску виновных в происшествии, расцениваемом как террористический акт.

31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, в результате чего пострадали шесть человек. Утром Михаил Развожаев обвинил в этой атаке «укронацистов».

