В Томске анонсировали создание дешевого аналога суперкомпьютера

Студенты физико-технического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) работают над созданием дешевого аналога суперкомпьютера, который сможет выполнять учебные задачи и «держать» несколько серверов, например, вузовского сайта. Как рассказал РИА Томск куратор проекта аспирант Куат Исмаилов, учебная модель суперкомпьютера будет востребована в России, поскольку главное ее преимущество — низкая цена.

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Вычислительный кластер ТГУ СКИФ Cyberia является одним из самых мощных суперкомпьютеров в России, используемых для проведения научных исследований. Он способен выполнять до 100 трлн операций в секунду, на нем проектируют ракетно-космическую технику, создают новые виды ракетного топлива, проводят контроль за распространением пожаров и эпидемий. По словам Куата Исмаилова, суперкомпьютер такого плана как СКИФ Cyberia очень дорогой, поэтому первокурсники факультета предложили создать более дешевую, учебную, модель, на которой можно было бы оттачивать навыки администрирования и обслуживания суперкомпьютеров.

«Ребята придумали собрать его на базе Raspberry Pi – это дешевый микрокомпьютер. Такой учебный суперкомпьютер может справиться и с вычислительными задачами, и с поднятием серверов, на которых могут работать сайты и другие службы, в том числе сайт вуза», — пояснил Исмаилов.

Работа над проектом началась в марте и продолжится в новом семестре. Из углепластика уже вырезан корпус, на 3D-принтере распечатаны крепления для плат. Осталось настроить отдельные платы на совместную работу, уточнил куратор.

«Такой проект, если он будет удобным, можно продавать. На нем можно заработать, если в нем будет спрос, а спрос, я думаю, будет, потому что этот суперкомпьютер дешевый. Если брать большой, то он стоит миллионы, сотни миллионов, а комплектующие для этого учебного с нынешними ценами обойдутся всего лишь в 2 миллиона», — добавил Исмаилов.

