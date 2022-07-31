Выбираем входные и межкомнатные двери

Благодаря огромному выбору дверей, становится довольно сложно выбрать наиболее подходящий вариант, который отличался бы не только высоким качеством, но и доступной ценой.

Особенности выбора входных и межкомнатных дверей

Выбирая подходящие двери входные и межкомнатные в СПб, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

материал изготовления;

толщина полотна;

вес;

вариант отделки;

конструктивные особенности;

цвет;

параметры тепло- и звукоизоляции;

влагостойкость;

срок службы.

Учитывая все вышеописанные факторы выбрать подходящую дверь для дома не составит особого труда.

Материалы изготовления

Сегодня двери могут быть изготовлены из большого количества различных материалов:

Дерево. Отличается высокой экологичностью и массивностью. В зависимости от древесины, из которой будет изготовлена дверь, можно встретить как бюджетные варианты, так и премиум-класса.

МДФ. Альтернатива дереву, в основе которой применяется прессованная стружка. Такой вариант дверей считается наиболее популярным и востребованным.

ДСП. Достаточно бюджетный, но далеко не самый качественный вариант. В большинстве случаев из ДСП изготавливают раздвижные двери.

Пластик. Отличается высокими показателями влагостойкости и долговечности. Обычно применяется при изготовлении дверей для балкона.

Если не знаете, какой материал лучше использовать именно в вашем случае, то рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Конструкция дверей

Если вы собираетесь приобрести межкомнатные двери, то особое внимание уделите строению полотна. Именно от него зависит внешний вид дверей. Сегодня можно встретить межкомнатные двери из следующих материалов:

Щитовые. Изготавливаются из цельного материала.

Филенчатые. Состоят из большого набора различных элементов, которые в совокупности образуют единое полотно.

Глухие. Отличаются высокой изоляцией.

С наличием вставок. В большинстве случаев материалом изготовления вставок выступает стекло или пластик на прозрачной основе.

При выборе подходящих дверей, независимо от того, будут это входные или межкомнатные, учитывайте не только ваши личные предпочтения, но и финансовые возможности.