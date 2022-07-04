«55 на Бис!» - летний концерт Сергея Трофимова

В этот вечер музыкант представит программу «55 на Бис!», приуроченную к его 55-летнему юбилею. Артист приглашает провести летний вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными.

- Уникальный летний формат концерта на фоне сказочно красивого амфитеатра доставит поклонникам большое удовольствие, - обещают организаторы выступления. - Строчкой из песни Сергея Трофимова «и вдруг понимаю — это во мне душа» можно передать всю полноту чувств, которые испытает зритель в финале вечера.

Сергей Трофимов заслужил известность у меломанов всех возрастов. Певец и композитор, по праву получивший звание заслуженного артиста РФ, исполняет композиции в разных стилях – шансона, романса, рока, авторской песни. Заработав популярность в качестве композитора, Сергей Трофимов сам стал исполнять собственные песни. Свои первые альбомы и песни он выпустил под актуальными, злободневными названиями. Так появились альбомы «Аристократия помойки» в четырех частях, куда вошли композиции «НЛО», «ТВ-новости», «Иномарка», «Гербалайф». Через несколько лет подающий большие надежды певец становится по-настоящему популярным. В этот период Сергей живет активной творческой жизнью: он не только создает сольные проекты, но и пишет стихи, песни для других певцов, сотрудничает с Вахтангом Кикабидзе, Николаем Носковым, Аллой Горбачевой, Светланой Алмазовой, Каролиной, Ладой Дэнс.

Кинорежиссеры тоже обратили свое внимание на талантливого композитора. В 1999 году Сергея Трофимова пригласили поработать над созданием музыкального сопровождения к фильму «Ночной перекресток». В том же году он получил приглашение поучаствовать в программе «Музыкальный ринг», где конкурентом певца стал известный шансонье Михаил Круг. Музыка Сергея Трофимова по-прежнему пользуется большой популярностью у режиссеров, его песни можно услышать в документальных, художественных кинолентах. Это еще один способ для популяризации творчества, в котором преуспел вокалист и композитор Сергей Трофимов. Его песни использовались в фильмах «Бабло», «Верю», «Александровский сад», «Монте-Кристо», «С Новым годом, с новым счастьем».

Сергей Трофимов проявил себя не только как талантливый музыкант, но и как поэт. В 2000 году он опубликовал свою первую книгу стихов, после выхода которой был принят в Союз писателей РФ. В 2006 году успешный литератор опубликовал второй сборник стихов под названием «240 страниц».