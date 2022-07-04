Акции дня: бумаги «Газпрома» тянут рынок вниз

Третью сессию подряд снижались акции российской компании «Газпром» по итогам торгов на Мосбирже. В понедельник, 4 июля бумаги подешевели на -3,25% до 186,25 рублей за акцию.

Трейдеры стали продавать акции после отказа «Газпрома» выплатить дивиденды за 2021 год. Подобное решение компания приняла впервые за 28 лет на фоне геополитической ситуации и антироссийских санкций.

Рынок до сих пор не пришел в себя после шока прошлой недели, связанного с внезапным отказом акционеров «Газпрома» утвердить дивиденды по итогам 2021 года, считают аналитики «Фридом Финанс». В понедельник стало известно, что некоторые другие крупные корпоративные эмитенты («Фосагро», ММК, «Совкомфлота») приняли аналогичные решения относительно выплат, что создает негативный новостной фон, добавили эксперты.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,09% до 2204,66 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,16% до 1249 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:27 мск составила 113,83 долларов за баррель (+1,97%). Российская валюта слабела – 55,24 руб. за доллар.