Китай оставил Boeing без многомиллиардного контракта

Китайцы будут летать на «аэробусах». Три китайские авиалинии решили заказать около 300 авиалайнеров. Гигантский контракт, оцениваемый как минимум в 37 млрд долларов, достался Airbus SE. China Eastern Airlines Corp. заказала 100 A320, Air China Ltd. и ее «дочка» Shenzhen Airlines - 96 авиалайнеров, а China Southern Airlines Co. собирается купить 96 A320neo.

Европейским авиастроителям, сообщает Bloomberg, удалось обойти конкурентов из Boeing Co, которые винят в своем поражении Белый дом и торговую войну между США и КНР.

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«Мы очень разочарованы тем, что геополитические разногласия продолжают мешать экспорту американских авиалайнеров»,- прокомментировал ситуацию представитель Boeing, который также добавил, что продажа самолетов в Китай исторически обеспечивала работой десятки тысяч американцев. Сейчас они под угрозой закрытия.

Сразу после этого комментария в Global Times, рупоре Госсовета КНР (правительства), появилась статья, в которой подчеркивалось, что заказ китайских авиакомпаний является «самой обычной сделкой» и что гражданская авиация является одной из основ экономических и торговых отношений между КНР и Европой. Заключению сделки с европейскими авиастроителями способствовало то, что в Китае у Airbus есть большой авиазавод и что евро значительно слабее доллара.

«Для американской стороны естественно испытывать разочарование после поражения от Airbus,- написала Global Times.- Судя по результатам деятельности этих компаний на международных рынках после 2019 года Airbus обходит Boeing как по числу заказов авиалайнеров, так и по доле, занимаемой на рынке. Boeing жалуется, что на бизнес влияют «геополитические разногласия», но Китай в этом не виноват. Если в этом деле и имеется какой-либо политический фактор, то США сами политизировали торговые и экономические отношения и сейчас пожинают плоды».

Кстати, обычно такие громадные контракты заключаются либо во время официальных визитов первых лиц государств, либо на крупных мероприятиях в отрасли. Этот контракт – исключение, потому что Международный авиасалон в Фарнборо откроется только через две недели, 18 июля.

Китай является главным рынком для «737» Boeing и «320» Airbus. Однако отношения между Китаем и Западом и, в первую очередь, с США испортились и становятся в последние годы все более напряженными. Следует помнить и о том, что в Китае до сих пор не разрешены полеты 737 Max. Пекин первым в марте 2019 года, после второй крупной авиакатастрофы 737 Max, запретил полеты этих лайнеров. Сейчас большинство стран, но не Китай, сняли запрет и разрешили 737 Max летать в своем воздушном пространстве.

Авиалинии обычно делают заказы заранее, причем, не за месяцы, а за годы из-за ограниченных производственных мощностей авиастроителей. Чем крупнее заказ, тем выгоднее цена. Это же относится к стоимости последующего технического обслуживания самолетов. Заказ на 300 авиалайнеров сейчас особенно важен, потому что и Boeing, и Airbus испытывают серьезные проблемы из-за больших задержек с поставками материалов и деталей.