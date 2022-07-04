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Китай оставил Boeing без многомиллиардного контракта

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
4 июля 2022, 12:00

Контракт достался конкурентам из Европы. Американские авиастроители винят во всем торговую войну, которую США объявили Китаю.

Zuma\TASS

Китайцы будут летать на «аэробусах». Три китайские авиалинии решили заказать около 300 авиалайнеров. Гигантский контракт, оцениваемый как минимум в 37 млрд долларов, достался Airbus SE. China Eastern Airlines Corp. заказала 100 A320, Air China Ltd. и ее «дочка» Shenzhen Airlines - 96 авиалайнеров, а China Southern Airlines Co. собирается купить 96 A320neo.

Европейским авиастроителям, сообщает Bloomberg, удалось обойти конкурентов из Boeing Co, которые винят в своем поражении Белый дом и торговую войну между США и КНР.

«Мы очень разочарованы тем, что геополитические разногласия продолжают мешать экспорту американских авиалайнеров»,- прокомментировал ситуацию представитель Boeing, который также добавил, что продажа самолетов в Китай исторически обеспечивала работой десятки тысяч американцев. Сейчас они под угрозой закрытия.

Сразу после этого комментария в Global Times, рупоре Госсовета КНР (правительства), появилась статья, в которой подчеркивалось, что заказ китайских авиакомпаний является «самой обычной сделкой» и что гражданская авиация является одной из основ экономических и торговых отношений между КНР и Европой. Заключению сделки с европейскими авиастроителями способствовало то, что в Китае у Airbus есть большой авиазавод и что евро значительно слабее доллара.

«Для американской стороны естественно испытывать разочарование после поражения от Airbus,- написала Global Times.- Судя по результатам деятельности этих компаний на международных рынках после 2019 года Airbus обходит Boeing как по числу заказов авиалайнеров, так и по доле, занимаемой на рынке. Boeing жалуется, что на бизнес влияют «геополитические разногласия», но Китай в этом не виноват. Если в этом деле и имеется какой-либо политический фактор, то США сами политизировали торговые и экономические отношения и сейчас пожинают плоды».
Кстати, обычно такие громадные контракты заключаются либо во время официальных визитов первых лиц государств, либо на крупных мероприятиях в отрасли. Этот контракт – исключение, потому что Международный авиасалон в Фарнборо откроется только через две недели, 18 июля.

Китай является главным рынком для «737» Boeing и «320» Airbus. Однако отношения между Китаем и Западом и, в первую очередь, с США испортились и становятся в последние годы все более напряженными. Следует помнить и о том, что в Китае до сих пор не разрешены полеты 737 Max. Пекин первым в марте 2019 года, после второй крупной авиакатастрофы 737 Max, запретил полеты этих лайнеров. Сейчас большинство стран, но не Китай, сняли запрет и разрешили 737 Max летать в своем воздушном пространстве.

Авиалинии обычно делают заказы заранее, причем, не за месяцы, а за годы из-за ограниченных производственных мощностей авиастроителей. Чем крупнее заказ, тем выгоднее цена. Это же относится к стоимости последующего технического обслуживания самолетов. Заказ на 300 авиалайнеров сейчас особенно важен, потому что и Boeing, и Airbus испытывают серьезные проблемы из-за больших задержек с поставками материалов и деталей.