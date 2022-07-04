Created in Moscow ― все креативные индустрии в одном павильоне

«Москва — креативная столица России, где каждый десятый предприниматель — творческий. Мы продвигаем столичные бренды и делаем все, чтобы наших дизайнеров, архитекторов, художников и других креаторов знали в лицо, развиваем инфраструктуру, предоставляя предпринимателям арт-площадки для работы, общения с коллегами, аудиторией, и создаем для них актуальные образовательные программы. “Российская креативная неделя”, где третий год подряд мы организовываем работу столичного шатра Created in Moscow, — это отличная возможность помочь создателям творческого продукта показать свои произведения, познакомить их с коллегами и выйти на новый уровень. В этом году мы предлагаем более 40 активностей и несколько десятков предложений от партнеров шатра для широкой аудитории», — отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Павильон Created in Moscow — площадка для развития творческого бизнеса, где представители всех креативных индустрий столицы смогут продемонстрировать свои проекты и арт-объекты. В павильоне предусмотрена обширная программа для посетителей и представителей бизнеса, а также выставка современного искусства.

В центре павильона разместится цифровая выставка NFT-объектов платформы Masters digital. По QR-коду можно будет не только посмотреть подробное описание каждой работы, но и приобрести их онлайн.

Все дни будет работать Креативная Лаборатория (совместный проект со школой TUMO), в которой гости могут принять участие в игровых активностях, связанных с графическим дизайном, 3D-моделированием, созданием музыки, разработкой игр, кинопроизводством, анимацией, программированием и робототехникой.

В отдельной зоне шатра откроется арт-выставка ASKERI GALLERY, где будут представлены работы российских художников. Основательница ASKERI GALLERY Полина Аскери выступит с лекцией «Что такое современное искусство и как его полюбить» и проведет благотворительный аукцион.

Всего в программе запланировано более 40 активностей: мастер-классов, воркшопов, лекций, кинопоказов, тренировок и др. Гости смогут посетить аудиобиблиотеку, собранную платформой «ЛитРес», показы фильмов киношколы ЦЕХ и «Студии БФМ», игровую зону НКО «Городские проекты» и кардиотренировки на открытом воздухе, которые проведут тренеры сети сайкл-студий VELOBEAT.

В последний день у входа в шатер пройдет главное музыкальное событие «Российской креативной недели» — вечерний рейв.

В деловой программе павильона — выступления ведущих представителей творческого бизнеса, среди которых телеведущая и продюсер Яна Чурикова, вице-президент Гильдии продюсеров России Сергей Сельянов, генеральный продюсер OKKO Джаник Файзиев, кинорежиссер Жора Крыжовников, программный директор Фонда V–A–C Алиса Прудникова, директор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин, директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами «Звука» Александр Гагиев. Они расскажут, на какие законы и институты опирается креативная экономика сегодня, как создавать и успешно продавать творческий продукт, развивать бренды, стартапы в гейминге и IT, а также независимые театры.