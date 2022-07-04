День семьи в Крокус Сити Океанариуме

8 июля Крокус Сити Океанариум приглашает посетителей отметить День семьи, любви и верности вместе с детьми в компании самых удивительных животных нашей планеты.

В честь этого праздника Крокус Сити Океанариум проведёт акцию на «семейные» билеты – все дети до 14 лет смогут посетить экспозиции Океанариума бесплатно 8 июля по билетам «семейный 2+1» и «семейный 2+2».*

8 июля посетители смогут пройти по трем экспозициям – «Моря и Океаны», «Реки и Озёра» и «Джунгли», познакомиться с более 3000 обитателями, а также на несколько часов перенестись в мир безмятежного спокойствия морских обитателей, райских птиц и тропических растений.

*Билеты на посещение Крокус Сити Океанариума 8 июля 2022 года категории «семейный 2+1» (два взрослых + один ребенок до 14 лет) и «семейный 2+2» (два взрослых + два ребёнка до 14 лет) можно будет приобрести по специальной цене только на сайте crocus-oceanarium.ru в период с 1 июля 2022 года 00:00 по 08 июля 2022 года 22:00. Стоимость семейного билета – 2600 рублей. Дети до 3 лет включительно проходят по одному билету со взрослым.