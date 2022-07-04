Филиалы зарубежных компаний-недропользователей в РФ будут трансформировать в российские ООО

Подразделения иностранных компаний-разработчиков недр и владельцев газотранспортной инфраструктуры на территории РФ можно по решению суда можно будет преобразовывать в российские общества с ограниченной ответственностью с прежними собственниками. В случае, если зарубежные совладельцы будут препятствовать нормальному функционированию предприятия в новом формате, предлагается ограничивать их корпоративные права.

Как пишет «Интерфакс», предложенные депутатами поправки уже одобрены комитетом Госдумы по собственности. Законопроект планируется рассмотреть втором чтении на пленарном заседании во вторник, 5 июля.

Согласно инициативе, филиал или представительство иностранной компании можно будет преобразовать в российское ООО, совладельцами которого с тем уже уровнем контроля станут акционеры или участники иностранной компании. При этом новой структуре будут переданы имущество и лицензии. О наличии оснований для трансформации могут свидетельствовать, в частности, заявления иностранных собственников о прекращении или приостановке работы в РФ «в отсутствие очевидных экономических причин», а также действия, нацеленные на соблюдение санкций. Кроме того, поводом для применения меры смогут стать планы по сокращению штата более чем на треть.

Отмечается, что новая норма не будет распространяться на подразделения иностранных организаций, которые реализуют проекты по производству СПГ в рамках соглашений о разделе продукции.

Для принудительной трансформации российских филиалов компаний, владеющих в РФ лицензией на пользование недрами или объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры, предусмотрен ряд условий: акции компании не должны торговаться на бирже, а число владельцев предприятия не превышает 50; кроме того, не менее 25% структуры должно принадлежать российским лицам.

По замыслу авторов проекта, инициировать в суде рассмотрение вопроса о трансформации филиала в ООО смогут российские совладельцы. Дела будет рассматривать Арбитражный суд Московской области в течение 30 дней; на время разбирательства предполагаются обеспечительные меры, такие как арест денежных средств, запрет на сделки с имуществом и на увольнение.

Избежать переоформления филиала в российское юрлицо иностранная компания сможет предоставив доказательства того, что устранит обстоятельства, которые стали основанием для обращения в суд.

Если иностранные собственники, во владении которых находится от 25% компании, продолжат препятствовать ее работе, то их корпоративные права могут быть ограничены. Среди прочего может быть приостановлена выплата дивидендов по акциям, принадлежащим иностранным инвесторам, а также распределенной части чистой прибыли. Кроме того, иностранцам могут запретить участвовать в собрании акционеров. Обратиться в суд с заявлением о приостановке корпоративных прав иностранцев смогут другие совладельцы, имеющие от 25% в компании, либо директор предприятия или член совета директоров.

Арбитражный суд вправе принять решение о возобновлении прав иностранного инвестора при двух сценариях — в случае прекращения недружественных действий в отношении России со стороны государств, вводящих санкции, и в случае поступления в суд письменных заверений о недопущении в дальнейшем обстоятельств, послуживших основанием для приостановления прав.

Уточняется, что особенности осуществления прав участия иностранных инвесторов в значимых компаниях устанавливаются на срок, определенный судом, но не более чем по 31 декабря 2023 года.

В четверг, 30 июня, президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.