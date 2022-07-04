Госпрограммы могут пустить под нож

Объем средств, выделенных на выполнение государственных программ в 2023-2025 годах, может быть сокращен на более чем 1,6 трлн рублей. Расходы из бюджета, направленные на реализацию госпрограмм, могут быть снижены на 557 млрд рублей в 2023 году, на 539 млрд рублей в 2024 году и на 534 млрд рублей в 2025 году.

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Такие предложения содержатся в материалах Министерства финансов, на которые ссылаются «Ведомости». По информации издания, больше всего расходов планируется снять с государственной программы «Развитие транспортной системы» — 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год. Также за следующие три года около 150 млрд могут снять с госпрограммы «Научно-технологическое развитие». Еще 120 млрд рублей за аналогичный период — с программы «Обеспечение обороноспособности страны».

Минфин задумал приоритизацию

Представитель министерства сообщил изданию, что, согласно проекту, исходя из общей суммы снятых расходов куратор государственной программы должен будет самостоятельно определить расходы, от которых нужно отказаться. Источник в Минфине добавил, что такое решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Деньги у России были и будут, уверен Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние», но в моменте их может не хватать, поэтому и принимается решение частично сократить расходы, чтобы обеспечить финансирование наиболее актуальных для государства задач: Россия сейчас проводит специальную операцию, поддерживает солдат и офицеров, их раненных товарищей и семьи погибших героев, помогает более чем миллиону беженцев с Донбасса, эвакуированных на территорию РФ, купирует воздействие антироссийских санкций. Все это подразумевает большие расходы бюджетных денег.

Это нормальная практика, хотя обычно «срочные деньги» берут из резервных фондов правительства или фонда национального благосостояния, пояснил «Эксперту» политолог. Но, сейчас и суммы заимствований крупнее, и сроки урегулирования ситуации не совсем понятны. Поэтому зарезервировать эти деньги в бюджете на будущие расходы — мудрое и дальновидное решение. Расходы на госпрограммы можно урезать, но люди этого не заметят. Обычно через программы финансируются важные, но не первостепенные работы. А значит, когда свободных денег станет больше, их можно будет включить в план вновь, считает Никита Донцов.

Обороноспособность не должна пострадать

Предложения Министерства финансов о сокращении расходов по госпрограммам в 2023-2025 годах обусловлены необходимостью корректировки расходов бюджета в связи с проведением специальной операции и последствиями введения санкций со стороны США и стран ЕС для экономики России, уверен преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Речь идет о переориентации финансовых потоков на наиболее важные направления развития экономики страны при сохранении взятых на себя социальных обязательств.

Изменение логистических схем, вызванных введенными санкциями, требует пересмотра госпрограмме «Развития транспортной системы» в той трактовке, в которой она была сформулирована до начала спецоперации, и позволяет снять часть средств с ее реализации. Программа «Научно технологического развития» требует большей ориентации на разработки с практическим выходом, которые смогут обеспечить технологический приоритет России в ближайшее десятилетие. Как отметил Виталий Корнейчук в беседе с корреспондентом «Эксперта», снижение расходов на реализацию данной программы с точки зрения упора на результат оправдано.

Сокращение госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» обусловлено необходимость развития промышленности в новой реальности с учетом принятых санкций. Средства из программы «Обеспечение обороноспособности страны», высвободившиеся в результате сокращения, в первую очередь, будут направлены на индексацию социальных обязательств и социальную поддержку граждан, экономическую поддержку освобожденных территорий, увеличение выплат военнослужащим и на незапланированные ранее для армии закупки.

По всем госпрограммам и непрограммным направлениям расходы вырастут растут примерно на 1,6 трлн рублей ежегодно. В условиях введенных санкций и укрепившегося рубля это требует значительных усилий со стороны федерального бюджета в объеме порядка 1 трлн рублей ежегодно, указал Валерий Корнейчук. Этими обстоятельствами и вызваны предложения Минфина России о снятии более 500 млрд рублей расходов бюджета с госпрограмм и непрограммных направлений в следующем году и последующие два года и направлении их на решение вышеназванных задач. Секвестр затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62.

Аналогичная оптимизация бюджета уже проводилось Минфином в пандемийном 2020 году, когда в условиях распространения коронавируса потребовалось провести перераспределение расходов бюджета и изыскать дополнительные средства для поддержки российской экономики. Как показало время, говорит Валерий Корнейчук, этот опыт оказался удачным.

Оптимизация бюджетных расходов в первую очередь коснется тех национальных проектов, по которым Счетная палата обнаружила недорасход денежных средств по итогам аудиторских проверок, вызванных рассогласованностью действий администраций региональных и местных властей при освоения выделенных им ранее бюджетных ассигнований.