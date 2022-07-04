Индекс Мосбиржи цепляется за край расколовшейся льдины

Российский рынок акций начал день с уверенного роста: за первый час торгов Индекс Мосбиржи подорожал на 1,5%. Складывались все предпосылки для продолжения подъема и отскока от поддержки 2200 пунктов.
Однако к полудню запал покупателей начал выдыхаться, а рублевый индикатор — терять свои позиции. Во многом этому способствовало возобновление агрессивных распродаж акций «Газпрома». Не только российские, но и западные трейдеры стали все больше и больше склоняться к мысли, что Россия будет держать Европу на голодном и холодном газовом пайке. Так, цены на спотовый газ в ЕС выросли сегодня на 13% и приближаются к $1800 за тысячу кубометров.
Похоже, в котировки «Газпрома» закладывается сценарий, что компания практически полностью прекратит подачу газа «недружественным странам». По итогам дня бумага потеряла почти 3,3% стоимости, а внутридневное падение превышало 5%. Технически акции «Газпрома» выглядят сильно перепроданными, отскок по ним просто необходим. Однако неопытным инвесторам не стоит пытаться поймать падающий нож: лучше дождаться роста котировок и начать сокращать позиции по «Газпрому».
К концу дня сдулся и бурно росший в начале торгов «Лукойл» (+0,14%), а «Роснефть» вообще потеряла почти процент капитализации, несмотря на выросшую на 1,8% нефть. Здесь отыгрывались сообщения западных СМИ о том, что Китай и Индия (вроде бы) не высказались против идеи искусственно снизить вдвое цену на российскую нефть. Отечественные инвесторы, как это ни забавно, по привычке продолжают верить зарубежным информагентствам.
Седьмой день подряд закрывается снижением «Норникель», сегодня потерявший 0,44% стоимости. Похоже, из бумаги выходят крупные игроки, пользуясь любым отскоком для снижения доли акций в своих портфелях.
А вот черные металлурги подросли, реагируя на ослабление рубля. В целом же, бумаги сектора фундаментально выглядят очень слабо.
На 6% подпрыгнул ВТБ, пытаясь догнать уверенно росший ранее Сбербанк. Сам же Сбер подорожал на 1,2%. В нынешней ситуации дефицита идей и профицита свободных денег, полученных от распродаж «Газпрома», вложения в относительно фундаментально слабый финансовый сектор выглядят не худшим краткосрочным решением. Предпочтение среди узкого круга акций финансовых компаний стоит отдавать Сберу и головной компании Группы «Тинькофф» — TCS Group.
В целом же Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 0,09% капитализации, хотя даже за несколько минут до закрытия торгов снижение было в разы большим. При этом индикатор сумел удержать отметку 2200 пунктов, но внутри дня уходил ниже нее.
Если завтра-послезавтра рынок уверенно не отскочит, для чего есть все основания, снижение может резко ускориться на технических факторах. При негативном сценарии целью распродаж будет прорисовка Индексом «второго дна» ниже отметки 2000 пунктов.