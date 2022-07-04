Индекс Мосбиржи цепляется за край расколовшейся льдины

Российский рынок акций начал день с уверенного роста: за первый час торгов Индекс Мосбиржи подорожал на 1,5%. Складывались все предпосылки для продолжения подъема и отскока от поддержки 2200 пунктов.

Однако к полудню запал покупателей начал выдыхаться, а рублевый индикатор — терять свои позиции. Во многом этому способствовало возобновление агрессивных распродаж акций «Газпрома». Не только российские, но и западные трейдеры стали все больше и больше склоняться к мысли, что Россия будет держать Европу на голодном и холодном газовом пайке. Так, цены на спотовый газ в ЕС выросли сегодня на 13% и приближаются к $1800 за тысячу кубометров.