Инвестор построит в Москве офис на 1,8 тыс. рабочих мест – вице-мэр Ефимов

Офисное здание на 1,8 тыс. сотрудников на востоке Москвы возведут по программе стимулирования создания мест приложение труда (МПТ). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Соглашение по городской программе создания мест приложения труда подписано с компанией «Рублево-Архангельское», входящей в структуру Сбера. Инвестор вложит 4,3 миллиарда рублей в строительство офисного здания площадью 26,1 тысячи квадратных метров на западе Москвы. Объект планируют ввести в эксплуатацию весной 2025 года», – рассказал Ефимов.

Строительство объекта по программе даст инвестору право на льготы по плате за изменение вида разрешенного использования для пяти земельных участков в микрорайоне Рублево-Архангельское, где компания планирует возвести многоквартирные дома. В новом бизнес-центре смогут работать 1820 человек.

«Это уже второе соглашение с девелопером в рамках программы создания мест приложения труда: в декабре прошлого года он обязался построить офисно-деловое здание в том же районе на 1,5 тысячи рабочих мест, инвестиции в этот проект составят почти два миллиарда рублей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В целом микрорайоне компания планирует создать около 77 тысяч рабочих мест, добавил генеральный директор компании «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев. Офисный кластер, который появится там, будет расположен вблизи жилых кварталов. Это позволит горожанам экономить время на дорогу до работы.

В Москве программа по созданию мест приложения труда реализуется с 2020 года. Согласно условиям, девелоперы могут рассчитывать на льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно строят коммерческие, промышленные или социальные объекты. В итоге инвестор получает доходы от реализации как жилья, так и бизнес-объектов, а в столице появляются новые рабочие места.

Недавно в программу МПТ внесли изменения, которые расширяют доступ к преференциям. Теперь получать льготы могут застройщики, создающие объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, инвесторы вправе взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом увеличить льготу на 5–10%.