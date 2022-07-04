Аналитики сообщили плохие новости об извлекаемых запасах нефти на планете

По данным Rystad Energy, мировые извлекаемые запасы нефти по состоянию на 1 января 2022 года составляли 1,572 трлн баррелей, то есть на 152 млрд баррелей или на 9% меньше, чем в 2021 году. Полторы сотни миллиардов баррелей складываются из 30 млрд баррелей, добытых в прошлом году, и сокращения неразведанных запасов на 120 с небольшим миллиардов баррелей. Последнее вызвано, главным образом, запретом на разведку нефти и газа на федеральных землях в США.
Из 1,572 трлн баррелей запасов технически извлекаемой нефти экономически выгодны для извлечения до 2100 года по цене 50 долларов за баррель менее 1,2 трлн баррелей. Эта нефть, извлеченная из недр до 2050 года, может поднять среднюю температуру на Земле на 0,1°С.
По словам руководителя отдела аналитики Rystad Energy Пера Магнуса Нисвина, это может еще больше дестабилизировать и без того уже сильно потревоженную обстановку в энергетике, потому что в основе энергетической безопасности лежит обилие энергоресурсов.
Rystad Energy также обновил данные по неразведанным запасам нефти и снизил их с 1 трлн баррелей в 2018 году до 350 млрд сейчас. Здесь главная причина, считают эксперты, кроется в быстрой потере интереса инвесторов к разведке месторождений «черного золота». Это хорошая новость для борцов с глобальным потеплением и углеродными выбросами в атмосферу планеты, но и она оказывает негативное воздействие на энергетическую безопасность в масштабах всей планеты. Это будет особенно актуально, если переход на электромобили по каким-то причинам замедлится или сорвется.
Если всю оставшуюся извлекаемую нефть извлечь и одномоментно сжечь, то температура на Земле повысится на 0,25°С, если считать, что при сжигании барреля нефти выделяется 350 кг СО2. При этом следует иметь в виду, что не всю нефть используют для получения энергии, т.е. сжигают.
Доказанных запасов нефти хватит ненадолго, утверждают в Rystad Energy, от 10 лет в среднем для членов ОПЕК (Саудовской Аравии нефти хватит более чем на 14 лет). Из нефтедобывающих стран, не входящих в нефтяной картель, самое сложное положение, похоже, у Мексики, которой их хватит менее чем на 5 лет. Относительно спокойно могут себя чувствовать канадцы, которым из доказанной нефти хватит почти на 20 лет. России доказанных запасов нефти хватит на 12 с небольшим лет.
Что касается географии, то больше всего запасов извлекаемой нефти у Саудовской Аравии – 275 млрд баррелей. В первую пятерку также входят США (193 млрд баррелей), кстати, добавившие, кстати, к разведанным запасам 8 млрд баррелей; Россия (137 млрд), Канада (118 млрд) и Ирак (105 млрд).
Наиболее перспективным с точки зрения разведки и добычи регионом сейчас является Южная Америка. Бразилия там на первом месте с 71 млрд баррелей. В Европе больше всего нефти у Норвегии и Великобритании – 17 и 10 млрд соответственно.