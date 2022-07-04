Аналитики сообщили плохие новости об извлекаемых запасах нефти на планете

По данным Rystad Energy, мировые извлекаемые запасы нефти по состоянию на 1 января 2022 года составляли 1,572 трлн баррелей, то есть на 152 млрд баррелей или на 9% меньше, чем в 2021 году. Полторы сотни миллиардов баррелей складываются из 30 млрд баррелей, добытых в прошлом году, и сокращения неразведанных запасов на 120 с небольшим миллиардов баррелей. Последнее вызвано, главным образом, запретом на разведку нефти и газа на федеральных землях в США.

Из 1,572 трлн баррелей запасов технически извлекаемой нефти экономически выгодны для извлечения до 2100 года по цене 50 долларов за баррель менее 1,2 трлн баррелей. Эта нефть, извлеченная из недр до 2050 года, может поднять среднюю температуру на Земле на 0,1°С.