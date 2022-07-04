Кабмин предложил не наказывать за валютные нарушения до конца 2022 года

Правительство внесло в нижнюю палату российского парламента поправку к закону о валютном регулировании, согласно которой для резидентов РФ вводится мораторий на административную ответственность за нарушение некоторых норм валютного законодательства.

Как пишет «Интерфакс», кабмин предлагает приостановить ряд норм статьи 15.25 КоАП. Уточняется, что речь идет о временной отмене наказаний за незаконные валютные операции, невыполнение обязательств по перечислению выручки, возврату денежных средств и поступлению на счета, а также за незаконное прекращение обязательств по внешнеторговому контракту.

Согласно законопроекту, мораторий будет распространяться на период с 23 февраля до 31 декабря текущего года и будет действовать в случае, если компании и физлица не выполнили валютные требования из-за санкций.

Инициативу рассмотрят во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 5 июля. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее правительство РФ ввело мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства; исключение сделано для случаев, срок давности по которым истекает до 31 декабря 2022 года. Мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативно-правовых актов, принятых с 28 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в условиях санкций недружественных стран.