Компания «Связьстройдеталь» будет экономить 1,5 млн руб. на аренде земли в Москве за счет льгот

Московский производитель продукции для сетей связи, компания «Связьстройдеталь» будет экономить около 1,5 млн рублей в год за счет льгот на аренду земли, которые ей предоставили власти города, сообщил 4 июля вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Это позволит компании сэкономить средства при создании рабочих мест на производствах, расположенных на этих территориях.

«Город всячески поддерживает столичные промышленные предприятия. Например, им могут быть присвоены специальные статусы: промышленного комплекса или технопарка, что позволяет получить налоговые льготы и арендовать городскую землю по сниженной ставке. Так, для промкомплексов ставка аренды составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка, а для технопарков — 0,01%. С компанией «Связьстройдеталь» были заключены дополнительные соглашения к двум договорам аренды земли общей площадью 1,15 га. На ставку аренды 0,3% по этим участкам предприятие перейдет уже с 1 июля», — рассказал Владимир Ефимов.

Эта мера поддержки позволит компании снизить затраты на создание рабочих мест на арендованных участках, сказал генеральный директор предприятия Алексей Анисимов. Он уточнил, что сейчас на предприятии работает 577 человек. Предприятие выпускает более трех тыс видов продукции, ее применяют при строительстве и ремонта линий связи.

«Связьстройдеталь» получила статус промпарка в 2017 году, в отношении трех участков площадью 3,4 га, принадлежащих компании, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Такой статус дает промышленникам и другие льготы. Так, промпарки экономят 80% на оплате земельного налога и 50% на налоге на имущество. А региональная часть налога на прибыль для них составляет 13,5% (вместо обычных 17%).

Льготной арендой на городские участки в 2022 году воспользовались и другие предприятия. В их числе технопарк «Калибр», институт электронных управляющих машин имени И.С. Брука, Московский завод тепловой автоматики, а также промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций», напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его оценке, эти предприятия занимают площади около 4,4 га. За счет господдержки они сэкономят примерно 17 млн рублей в год.

Министр подчеркнул, что скидку на аренду земли предоставляют компаниям, которые работают в важных для города отраслях, таких как пищевая и авиационная промышленность, фармацевтика, машиностроение. Льготу стороны оформляют, подписав дополнительное соглашение к договору аренды. «Ежегодно предприниматели должны подтверждать статус промкомплекса или технопарка. Соответствующее решение принимает Межведомственная комиссия по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности. В этом году по решению мэра Москва Сергея Собянина специальные статусы продляются автоматически», — резюмировал Максим Гаман.