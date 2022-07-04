LoliDream был создан для сна и молодости

Просто лучшее, что есть на рынке. Так вышло, что передовые технологии в этом направлении там, где спрос на качество жизни максимально высок. Это США, Калифорния. Производя все в Калифорнии, мы знали, что можем рассчитывать на качество. Но вопрос заключался в том, чтобы предлагать выгодные цены. Поэтому шаг за шагом LoliDream стал разрабатывать перенос производства в Россию. Если лекало (выкройка) было более-менее понятно, то вопрос стоял в материале. Подушки изготовлены из материала memory foam, который разрабатывался в NASA. Это не просто полиуретан, это особый состав, обладающий быстрой отдачей, охлаждающийся (это важно для качественного сна), не выделяющий никаких побочных фенолов, имеющий оптимальное сочетание мягкости и жесткости для эффективной поддержки шеи.

Удачный перенос производства состоялся в 2021 году. LoliDream получил высокую оценку от врачей, тесты показали абсолютную идентичность с «американским аналогом», а сокращение стоимости производства позволил нам подушки «made in Moscow» начать продавать на территории ЕС. Стоит отметить, что мы оптимистично сохраняем наш экспорт, несмотря на временные политические недоразумения. Мы не афишируем факт производства в России партий, но и не стыдимся или скрываем это. На данный момент, в LoliDream верят, что все удалось, и гордимся тем, что помогли десяткам тысяч людей во всем мире лучше спать. Наша миссия — помочь людям обрести внутренний покой с помощью восстановительного сна и оказаться в своей зоне комфорта.

В настоящее время мы разрабатываем продукты, способствующие сну, чтобы улучшить ваш сон... и ваш внутренний покой, например, мы также освоили производство эфирных масел! LoliDream — это доступный и экологически чистый бренд премиум-класса, который создает постельные принадлежности и предметы, способствующие комфорту и здоровью. Бренд, основанный в 2017 году, черпает вдохновение из видения: создавать необычайно удобные продукты с минимальным воздействием на окружающую среду. В планах на 2022 обновление и расширение линеек.