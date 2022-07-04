Московский производитель медизделий для больных со стомой к 2024 году «закроет» потребности страны на 76%

Компания «Гемамед», которая выпускает отечественные изделия для стомированных больных в рамках офсетного контракта с правительством Москвы, уже заняла больше 50% рынка в общем объеме потребления этой продукции в столице. К 2024 году она обеспечит потребность страны в таких изделиях на 76%. Об этом сообщил 4 июля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на сессии «Инвестиции в промышленность: окно возможностей для российского бизнеса», которая состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«В Москве есть офсетный контракт на стому. Это очень специфическая и сложная история: мы до 2019 года практически всю продукцию для стомированных больных закупали за рубежом, в Западной Европе. Сейчас у нас на территории особой экономической зоны в рамках офсетного контракта локализован отечественный производитель, который по стандартам качества и характеристикам превосходит те иностранные аналоги, которые поставлялись нашим стомированным больным», — рассказал Владислав Овчинский.

«Мало того, мы сейчас уже покрываем 54% рынка Москвы, а к 2024 году будем покрывать 76% рынка Российской Федерации. Город предоставляет обязательства по закупке, инвестор предоставляет обязательства по локализации той продукции, которая нужна городу. А в Москве, как вы знаете, стандарт качества медицинских услуг очень высокий. Впоследствии и страна будет закупать эту продукцию», — добавил глава департамента.

Напомним, что офсетный контракт с компаний «Гемамед» власти столицы подписали в конце 2019 года. Компания обязалась инвестировать 1 млрд рублей в производство, которое разместили на территории особой экономической зоны города. По условиям контракта, столица будет закупать эту продукцию в течение 8 лет, объем госзаказа составит 8,6 млрд рублей.

С начала года 2022 года компания уже поставила больницам Москвы 814 тыс. медицинских изделий для стомированных больных на 311,5 млн рублей. Выйти на проектную мощность в 5,5 млн единиц продукции в год предприятие планирует в 2023 году. К этому времени «Гемамед» будет выпускать 44 наименования изделий.

Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с производителями. На данный момент город является лидером по применению данного механизма государственно-частного партнерства. Так, с 2017 года столица подписала 5 офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. Город, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов. В том числе, они начали поставлять для нужд Москвы также лекарственные препараты и продукты питания для городских молочных кухонь.