Московский разработчик кабелей интегрирует в производство российскую IT-систему

Пилотный проект по интеграции отечественной IT-системы запустят на производстве группы компаний «Москабельмет». Система будет работать через сетевой шлюз от «дочки» «Лаборатории Касперского» — НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех). Ожидается, что разработка позволит увеличить эффективность использования оборудования.

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере оптимизации процессов подписал 4 июля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, гендиректор ГК «Москабельмет» Павел Моряков и генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии» Максим Карпухин на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Московские производители проводят непрерывную работу по внедрению современных технологий в процессы создания собственной продукции. Все чаще в этом им помогают локальные разработчики, решения которых обеспечивают качественный подход к цифровизации и оптимизации производств», — сказал Владислав Овчинский. Он добавил, что сегодня проекты отечественных разработчиков представлены в реестре технологических разработок для промышленности «Банк технологий», в который входят более 150 предложений.

Группа «Москабельмет» опробует на своем производстве систему на основе шлюза Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG) 100 от НПО «Адаптивные промышленные технологии». Это устройство собирает информацию о технологических параметрах оборудования, конвертирует ее и передает на платформу «1С:ERP». Она визуализирует данные в удобной форме, на основе которой можно проводить анализ и принимать решения об оптимизации и затрат ресурсов, а также предотвращать простои и нештатные ситуации.

«Интеграция технологий Апротех с системой оперативного управления производством предприятия актуальна из-за высокой материалоемкости изготовления силового кабеля. Затраты на материалы в структуре себестоимости продукции достигают 75-80% в зависимости от номенклатуры. Снижение удельного расхода материала на 3-4% – такую планку мы ставим для себя – приведет к внушительному экономическому эффекту, а именно росту чистой прибыли на 60-80%», — рассказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Промышленный шлюз KISG 100 также обладает кибериммунитетом – то есть «врожденной» устойчивостью к большинству видов кибератак. Это обеспечивает защищенность данных и их безопасную передачу.

«Совместный пилотный проект поможет ускорить цифровизацию предприятия. Получение данных напрямую с оборудования в нужном объеме и удобном формате позволит видеть реальную картину производства и, как следствие, лучше управлять им, строить новые коммерческие модели и развивать бизнес», — отметил генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии» Максим Карпухин.

Напомним, что «Банк технологий» — реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности, запущен департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы в 2020 году.

Группа компаний «Москабельмет» — одно из первых в России предприятий по производству кабельно-проводниковой продукции, входит в ТОП-4 российских производителей. Заводы группы компаний выпускают различные типы энергетических кабелей, волоконно-оптические кабели связи, медную катанку.

НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех) — дочерняя компания «Лаборатории Касперского», помогающая предприятиям эффективно и безопасно пройти цифровую трансформацию 4.0. Этому способствуют передовые кибериммунные IoT-шлюзы компании, которые организуют транспорт данных в сквозных цифровых сервисах, разрабатываемых совместно с партнерами для решения бизнес-задач заказчиков. Услуги Апротех, в числе которых консалтинг и аудит, исследовательские работы и обучение, упрощают кибербезопасный переход к новым технологиям.