Москва готова инвестировать в промышленные предприятия других регионов

Власти Москвы готовы заключать офсетные контракты на производство товаров, нужных столице, с предприятиями, расположенными в других регионах России. В первую очередь речь идет о расходниках и комплектующих для медицины. Об этом сообщил 4 июля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на сессии «Инвестиции в промышленность: окно возможностей для российского бизнеса», которая состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы видим, что нет необходимости локализовывать все исключительно в рамках одного субъекта страны. Мы сейчас много времени тратим на то, чтобы определить действующие заводы на территории Российской Федерации, которые производят качественную медицинскую «расходку». Делаем это для того, чтобы доинвестировать их через механизм «офсета», чтобы заводы производили ту продукцию, которая будет востребована, в том числе, и на территории города. То есть Москва готова инвестировать в заводы, которые находятся в других субъектах Российской Федерации», — сообщил Владислав Овчинский.

Напомним, офсетный контракт представляет собой инвестиции в обмен на локализацию производства. Его суть в том, что производитель модернизирует существующий завод или открывает новый, а город гарантирует закупки нужной ему продукции на протяжении нескольких лет. На днях президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному законодательству, которые в 10 раз снизили минимальный порог инвестиций в рамках таких контрактов: с 1 млрд до 100 млн рублей. Кроме того, теперь производители смогут подписывать такие договоры с несколькими регионами страны. В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 млн.

С 2017 года Москва уже заключила четыре таких офсетных контракта: с производителями медицинских изделий, фармацевтических препаратов и пищевой продукции. Общий объем инвестиций в эти пять «офсетов» оценивается в 12,9 млрд рублей. Город, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд.

Отметим, что один из этих инвесторов — компания «Гемамед», которая выпускает отечественные изделия для стомированных больных в рамках офсетного контракта с правительством Москвы. Она уже заняла больше 50% рынка в общем объеме потребления этой продукции в столице, а к 2024 году обеспечит потребность страны в таких изделиях на 76%, рассказал ранее глава департамента.

Владислав Овчинский также добавил, что власти столицы также уже подготовили больше 10 новых офсетных контрактов, в рамках которых инвесторы откроют новые высокотехнологичные производства, необходимые городу. Их объявят в ближайшее время. Распространить практику этих соглашений планируется на все сферы городского хозяйства.