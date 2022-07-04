Москва прорабатывает больше 10 новых офсетных контрактов

Власти Москвы с начала года подготовили больше 10 новых офсетных контрактов, в рамках которых инвесторы откроют новые высокотехнологичные производства, необходимые городу, в том числе в фармацевтике, ЖКХ и транспорте, а также освоят производство медизделий. Их объявят в ближайшее время. Об этом сообщил 4 июля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на сессии «Инвестиции в промышленность: окно возможностей для российского бизнеса», которая состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы буквально за последние четыре месяца сформировали уже больше 10 потенциальных офсетных контрактов. В ближайшее время будем размещать их, с обязательствами по локализации сложных высокотехнологичных производств на территории города», — сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что власти Москвы планируют распространить практику офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства.

Напомним, что офсетный контракт представляет собой долгосрочный договор поставки со встречными обязательствами. Его суть в том, что инвестор открывает в городе новое производство, а власти региона гарантируют ему закупки продукции на протяжении нескольких лет.

На днях президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному законодательству, которые в 10 раз снизили минимальный порог инвестиций в рамках таких контрактов: с 1 млрд до 100 млн рублей. Кроме того, теперь производители смогут подписывать договоры не с одним, а с несколькими регионами страны. В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 млн.

Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с производителями. На данный момент город является лидером по применению данного механизма государственно-частного партнерства. Так, с 2017 года столица подписала 5 офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. Город в свою очередь закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд.

В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы также лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных.

В частности, как сообщил ранее Владислав Овчинский, компания «Гемамед», которая выпускает отечественные изделия для стомированных больных в рамках офсета с правительством Москвы, уже заняла больше 50% рынка в общем объеме потребления этой продукции в столице. С 2024 году она на 76% обеспечит потребность в таких изделиях всей страны. Раньше эти медицинские изделия закупали в Западной Европе.

Добавим, что по официальным данным, в первом квартале 2022 года инвестиции в промышленность Москвы выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составили 30,7 млрд рублей. В 2021-м году объем вложений предприятий обрабатывающей промышленности Москвы составил 151,9 млрд рублей, что на 29,3% больше, чем в 2020-м.