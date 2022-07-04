Обвал «Газпрома» дал денег на другое

Торги на отечественном рынке акций открылись продолжением пятничного роста. По итогам первого часа Индекс Мосбиржи вырос более чем на 1,5%.

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Из ликвидных акций повышенным спросом пользуются бумаги черных металлургов, реагирующие на ослабление рубля. Однако на устойчивый их рост рассчитывать не следует, поскольку цены на металлы на мировом рынке вошли в нисходящий тренд, а курс рубля сейчас совершенно некомфортен для компаний отрасли.

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После шести дней непрерывного падения начался отскок «Норильского Никеля». Бумага может подрасти процентов на 5%, но фундаментально она выглядит очень слабо в силу общих для всех металлургов проблем. Дивидендный гэп по акциям компании в районе 20 тыс. руб. может остаться незакрытым до конца лета. Агрессивным инвесторам стоит искать момент для открытия шортов по металлургам.

Намного привлекательнее в среднесрочном плане выглядит нефтянка. В выходные по СМИ прошла информация, что страны так называемой «Большой семерки» намерены снизить цены на российскую нефть вдвое. Инвестдома с мировым именем тут же выпустили прогнозы, согласно которым при таком развитии событий Россия резко сократит добычу нефти, что отправит нефтяные цены в космос, вплоть до $380 за баррель. Оценки мировых аналитиков говорят, что ни российский бюджет, ни выручка нефтяных компаний в этом случае сильно не пострадают. Поэтому при любых сценариях доходы российских нефтяных компаний выглядят защищенными, и долю бумаг сектора в портфелях можно наращивать.

Из «голубых фишек» один только «Газпром» торгуется в «красной зоне». Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что газовая монополия не будет наращивать поставки газа в Европу, а то и вовсе их прекратит. А значит, велик риск того, что компании несколько лет придется жить на доходы от продажи газа внутри страны и не очень значительных поставок в Китай.

В нынешних условиях драйверы роста акций «Газпрома» отсутствуют, и долю бумаги в портфелях стоит сокращать. Впрочем, отскока котировок с целью движения в район чуть выше 200 руб. можно ждать в любой момент.

Именно за счет денег, высвобожденных от продажи акций «Газпрома» и наблюдается рост других бумаг. Если предположить, что основная масса инвесторов не ушла с рынка после решения властей не распределять прошлогоднюю прибыль «Газпрома» среди акционеров, то рост рынка должен продолжиться на вложении свободных средств.

Целью подъем Индекса Мосбиржи является район 2400 пунктов. То есть потенциал роста рынка в целом составляет около 7,5%.