Целым отраслям немецкой экономики грозит коллапс

В Германии со страхом ждут 11 июля. В этот день газопровод «Северный поток 1», по которому в страну поступает российский газ, закрывается на плановую профилактику. Она должна продлиться до 21 июля, но в Берлине опасаются, что Россия, сославшись на технические причины, или еще больше сократит поставки газа после возобновления работы газопровода или прекратит их вообще.

Глава Немецкой конфедерации профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупреждает, что без российского газа целые отрасли экономики Германии ждет катастрофа.

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«Целым секторам и отраслям угрожает коллапс в случае перебоев с поставками газа,- заявила она в интервью Bild am Sonntag.- Обвал ждет алюминиевую отрасль, производство стекла, химическую промышленность. Их коллапс может иметь очень серьезные последствия для всей экономики Германии и ее рынка труда».

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Химическая промышленность, в которой занято ок. 346 тыс. человек, является, по данным инвестиционного агентства Germany Trade & Invest, третьей по размерам в экономике ФРГ.

Первая экономика Старого Света практически не имеет собственного газа. Газ, между тем, составляет, по данным Министерства экономики ФРГ, почти четверть энергетического баланса страны. Почти весь необходимый природный газ Германия покупает за границей. Более трети газового импорта, 35%, приходится на газ из России, от которого правительство ФРГ со временем намерено полностью отказаться.

Энергетический кризис, по словам Ясмин Фахими, уже разогнал инфляцию до рекордных максимумов и угрожает социальной стабильности. «Газпром» в июне сократил поставки газа по газопроводу «Северный поток 1» на 60% по техническим причинам. Обслуживающий оборудование газопровода Siemens до сих не вернул отправленную на ремонт в Канаду газовую турбину и застрявшую там из-за антироссийских санкций.

Берлин опасается дальнейшего ухудшения ситуации с российским газом. Министр экономики Роберт Хабек заявил на прошлой неделе, что объем газа после 21 июля может не вернуться к прежним объемам. Это угрожает сорвать подготовку к зиме. Для того, чтобы заполнить газом хранилища к началу отопительного сезона, в Берлине решили расконсервировать закрытые ранее угольные электростанции и призвали население и бизнес к экономии энергии.

Немецкие власти обвиняют во всех «энергетических» бедах, конечно, Россию.

«Мы имеем дело не с ошибочными решениями, а с экономической войной, абсолютно рациональной и четкой»,- цитирует Хабека Bloomberg.

Ситуация настолько тяжелая, что Берлин на днях объявил второй этап трехступенчатого чрезвычайного плана. Дальнейшее ухудшение обстановки с газом заставит немецкие власти перейти к третьему этапу плана, при котором в числе прочего энергетический регулятор Федеральное сетевое агентство начнет сокращать или даже прекращать поставки газа отдельным компаниям и предприятиям. По плану отключения в первую очередь коснутся промышленности. Сокращать поставки газа, как объяснил ранее Роберт Хабек, начнут с предприятий, не связанных с коммунальным хозяйством, чтобы не пострадало население. Естественно, эти чрезвычайные меры нанесут огромный вред экономике и приведут к потере многих тысяч рабочих мест.

Цены на газ, между тем, и не думают снижаться. По состоянию на 1 июля главные европейские фьючерсы на природный газ Dutch TTF стоили более чем вдвое дороже по сравнению с 1 июля 2021 года.