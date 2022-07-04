Попытки сильно девальвировать рубль не дают результата

Первый день недели начался с мощного падения курса российской валюты. В первые минуты торгов рубль снижался к доллару более чем на 3,5%, уходя в район 56,5 руб. за доллар.

Распродажами рубля трейдеры отреагировали на информацию о том, что Минфин РФ планирует сократить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн руб. в течение трех лет. Возникло предположение, что за счет этих денег будут проведены валютные интервенции путем конвертации долларовой и евровой экспортной выручки в юани. С учетом того, что оборот торгов юанем на Московской бирже неуклонно растет, на рынке уже были предположения, что Минфин обкатывает такую схему.

Однако 1,6 трлн руб. за три года — ничтожная сумма для отечественного валютного рынка, где только оборот пары доллар-рубль расчетами «завтра» превышает 100 млрд руб. в день.

Поэтому спекулятивная атака на рубль не получила продолжения, и при приближении пары к зоне серьезного сопротивления 57-58 трейдеры стали откупать российскую валюту.

В результате, к полудню потери рубля к доллару составляют около процента.

При этом стоит отметить, что сейчас отсутствует спрэд между курсом рубля в Москве и на зарубежных площадках. Практически всю прошлую неделю рубль на Московской бирже стоил дороже, чем в остальном мире, говоря о намерении спекулянтов сыграть на понижение курса российской валюты.

Поздно вечером в пятницу вышли данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), зафиксировавшие вторую неделю подряд рост числа открытых на укрепление рубля спекулятивных позиций на рынках Чикаго и Нью-Йорка. Не исключено, что спекулянты зафиксировали в июне полученную от роста рубля прибыль, и теперь могут начать новую волну покупки российской валюты. Фундаментально это оправданно, поскольку объем экспортных доходов России по-прежнему будет превышать внутренний спрос на валюту.

Однако столь бурного роста курса рубля, как это наблюдалось весной, ждать не следует — из-за падения мировых цен на металлы и резкого сокращения экспорта газа в Европу. Пока целью для рублевых «быков» выступает район 50 руб. за доллар.